Кушнарьову зробили переливання крові, але він не приходить до пам`яті

Станом на 10.40 17 січня народний депутат Євген КУШНАРЬОВ знаходиться у критичному стані і не приходить до пам’яті, повідомляє сайт Харківської обласної державної адміністрації.

За словами міністра охорони здоров`я України Юрія ПОЛЯЧЕНКА, лікарі проводять не тільки інтенсивні терапевтичні і реанімаційні заходи, троє з них стали донорами. Є.КУШНАРЬОВУ було проведено гемотрансфузію (переливання цільної крови безпосередньо від донора пацієнту).

За словами Ю.ПОЛЯЧЕНКА, лікарня забезпечена необхідними ліками та препаратами. Міністр також відмітив високий професіоналізм харківських лікарів.

Як повідомляв УНІАН, Є.КУШНАРЬОВ потрапив до лікарні міста Ізюм Харківської області з вогнепальним пораненням, яке він дістав під час полювання 16 січня.

Йому зробили операцію, внаслідок якої видалили частину кишечника і одну нирку, роздроблену кулею.

Сьогодні вночі до Ізюмської райлікарні, де знаходиться Є.КУШНАРЬОВ, прибув міністр охорони здоров`я України Ю.ПОЛЯЧЕНКО.