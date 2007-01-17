Ющенка в Донецьку зустріли хлібом-сіллю

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув з одноденною робочою поїздкою в Донецьк.

Як передає кореспондент УНІАН, літак з Президентом зробив посадку в аеропорту Донецька об 11.00.

Президента зустрічали голова облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО, голова обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК, міський голова Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО, а також їх заступники. Дівчата в національних костюмах вручили В.ЮЩЕНКУ хліб-сіль.

Як повідомляв УНІАН, програмою перебування Президента в Донецьку запланований його візит у Донецький Національний університет, завод групи "Норд", а також зустріч з адміністративно-господарським активом області у Першому українському міжнародному банку.