”Блудні сини” повертаються у БЮТ

Закон про імперативний мандат депутатів місцевих рад, прийнятий у Верховній Раді за поданням Блоку Юлії Тимошенко, дозволить сформувати у Київраді саме ту “більшість”, за яку голосували кияни.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив народний депутат від БЮТ Анатолій СЕМИНОГА.

“На наше глибоке переконання, це сьогодні дозволить подолати, перш за все, корупцію в місцевих радах, дозволить направити роботу депутатів саме на слугування інтересам виборців і виконувати ті виборчі програми, з якими їх політичні партії йшли на вибори. Бо, на жаль, ми сьогодні спостерігаємо і, зокрема, в Києві, величезну корупцію, корупцію формування команд під інтереси певних чиновників і певних фінансових груп. Лише імперативний мандат сьогодні дозволить подолати цю корупцію, і зробити так, щоб більшість відображала настрої суспільства, настрої київської громади, і щоб кожний депутат слугував, перш за все, інтересам своїх виборців”, - сказав А.СЕМИНОГА.

Він також додав, що цей закон дуже чітко виписаний, зокрема, детально виписано механізм позбавлення депутатського мандату, а отже це не потягне за собою якихось проблем і додаткових тлумачень.

А.СЕМИНОГА також наголосив, що не бачить підстав для ветування Президентом цього закону.

У свою чергу, присутня на прес-конференції лідер фракції БЮТ в Київраді Тетяна МЕЛІХОВА повідомила, що згідно з законом про імперативний мандат, вищий орган блоку політичних партій має право, без будь-якого рішення сесії Київради, виключити зі своїх лав депутатів, які не виконують рішення політичної сили, за списком якої вони обрані, не дотримуються передвиборчих обіцянок, чи не увійшли до складу фракції одноіменного блоку в місцевому органі влади, чи не виконують будь-які рішення блоку. Якщо таке рішення прийнято вищим органом блоку чи партії, то в триденний строк за поданням цього органу територіальна виборча комісія має скасувати реєстрацію такого депутата і зареєструвати депутатом наступного за списком.

“Якщо територіальна комісія, яка на сьогоднішній день теж залежна від діючої влади, не реєструє депутата, то цю функцію виконує Центральна виборча комісія”, - додала Т.МЕЛІХОВА.

Вона зазначила, що кожен депутат Київради зараз має час визначитися.

“Ми проводимо бесіди з тими депутатами, які вийшли, чим вони керувалися, чи вони бажають працювати у фракції, які їх наміри. Той, хто не бажає працювати у фракції, у них залишається право залишити ряди депутатського корпусу”, - сказала Т.МЕЛІХОВА. За її словами, завдяки даному закону буде відновлено ту кількість депутатів у фракціях, яка була обрана на виборах. “Якщо з’єднати фракції БЮТ, “Наша Україна” і Блоку Віталія Кличка, то у нас є більшість, більше 61 депутата буде”, - підкреслила вона. (Всього у Київраді 120 депутатів - УНІАН).

За словами Т.МЕЛІХОВОЇ, до керівництва фракції вже надійшла заява від одного депутата про повернення у фракцію, а шість депутатів зателефонували щодо того, щоб “підійти, поспілкуватися і написати заяву”. “Тому процес триває”, - сказала Т.МЕЛІХОВА.

На її переконання, разом з такими демократично налаштованими фракціями як “Наша Україна” і Блок Віталія Кличка нова більшість в Київраді зможемо суттєво змінити ситуацію у Києві і з тарифами, і з організацією прозорих земельних аукціонів, а також скасувати низку рішень, прийнятих “з явним порушенням майнових інтересів громади Києва – це питання заповідних зон, банку “Хрещатик”, “Київенергохолдингу” тощо...”, - зауважила Т.МЕЛІХОВА.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад», встановивши імперативний мандат для депутатів місцевих рад.