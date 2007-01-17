СБУ залучає до співпраці хакерів
13:28, 17 січня 2007Політика
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Разом допомогли МЗС
Служба безпеки України попередила можливе незаконне проникнення у комп’ютерну мережу Міністерства закордонних справ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО.
За її словами, для виявлення і попередження незаконного проникнення в комп’ютерні мережі міністерств, відомств та установ фахівці СБУ також залучають громадян, які добре обізнані у комп’ютерному програмуванні, іншими словами, хакерів. «Завдяки одному з них ми попередили втручання у мережу (комп’ютерну) МЗС», - сказала М.ОСТАПЕНКО.
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