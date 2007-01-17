Народний депутат Євген Кушнарьов помер внаслідок вогнепального поранення, якого він зазнав на полюванні 16 січня.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар міністра охорони здоров’я Уляна ЛОЗАН.

За її словами, сталася зупинка серця, після чого усі реанімаційні заходи не дали бажаного результату, “і була констатована біологічна смерть”.

Як повідомляв УНІАН, Є.КУШНАРЬОВ потрапив до лікарні Ізюма Харківської області з вогнепальним пораненням.

Йому зробили операцію, внаслідок якої видалили частину кишечника і одну нирку, роздроблену кулею