Народний депутат Євген Кушнарьов помер внаслідок вогнепального поранення, якого він зазнав на полюванні 16 січня.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар міністра охорони здоров’я Уляна ЛОЗАН.

За її словами, сталася зупинка серця, після чого усі реанімаційні заходи не дали бажаного результату, “і була констатована біологічна смерть”.

Смерть Є.Кушнарьова зафіксована о 13.45

Як повідомляв УНІАН, Є.КУШНАРЬОВ потрапив до лікарні Ізюма Харківської області з вогнепальним пораненням. Йому зробили операцію, внаслідок якої видалили частину кишечника і одну нирку, роздроблену кулею.

Довідка УНІАН. Народний депутат, заступник голови фракції Партії регіонів Є.Кушнарьов народився 29 січня 1951 року в Харкові. Освіта: Харківський інженерно-будівельний інститут (1968-1973), інженер-механік.

Із грудня 1996 по 23 листопада 1998 обіймав посаду глави Адміністрації Президента України. Із 27 жовтня 2000 по грудень 2004 був головою Харківської обласної державної адміністрації.

У Є.Кушнарьова залишилися дочка і син 1975 р. н.