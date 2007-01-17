Червоненко готовий вивісити свої квитанції на сайт

Співробітники Управління МВС в Запорізькій області не складали жодних протоколів про корупцію щодо голови Запорізької облдержадміністрації Євгена ЧЕРВОНЕНКА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один з керівників Управління МВС України в Запорізькій області.

"На сьогодні на ЧЕРВОНЕНКА немає жодних протоколів про корупцію", - заявив співрозмовник агентства.

Голова Запорізької облдержадміністрації Є.ЧЕРВОНЕНКО так само спростував опубліковану низкою ЗМІ інформацію про те, що він не оплачує комунальні послуги і оренду котеджу на території службової бази обласного УМВС, де проживає більш як рік. (За даними ЗМІ, саме це стало причиною складання протоколу про корупцію на Є.ЧЕРВОНЕНКА - УНІАН). "Це цілковита маячня! Я готовий надати всі квитанції - готовий, якщо треба, вивісити їх навіть на сайті облдержадміністрації", - заявив Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Довідка УНІАН. Сьогодні низка українських ЗМІ розповсюдив інформацію про те, що співробітники Запорізького облуправління з питань боротьби з економічною злочинністю мають намір скласти протокол про корупцію на голову Запорізької ОДА Є.ЧЕРВОНЕНКА. За даними ЗМІ, приводом для складання даного протоколу стало те, що запорізький губернатор відмовляється сплачувати комунальні послуги і оренду котеджу на острові Хортиця, який займає більш як рік.