Ющенко вважає, що тільки Тарасюк стабілізує ситуацію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Конституційний Суд підтримає його позицію щодо правомірності подальшого перебування на посаді міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що більшість правничих шкіл схиляються до думки, що саме Президент, який, відповідно до Основного Закону, здійснює зовнішню політику держави, має подавати подання і на призначення, і звільнення міністра закордонних справ. В.ЮЩЕНКО нагадав, що звернувся з цього приводу до КС.

“Рішення КС поставить крапку у цій, на мій погляд, пустій полеміці. Переконаний, якщо Конституцією Президенту належить право здійснення управління зовнішньою політикою України, то це право починається з права президента пропонувати парламенту кандидатури на посади, і відповідно, відправлення у відставку – це є суть моєї позиції”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, на сьогодні Б.ТАРАСЮК продовжує виконувати свої обов’язки. “Всі інші кроки йдуть на дестабілізацію ситуації”, - наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО також підкреслив, що його позиція щодо Б.ТАРАСЮКА залишається незмінною.

Крім того, Президент категорично не погодився з думкою про неправомірність його заяв про євроатлантичну інтеграцію України. Він нагадав, що в законі “Про національну безпеку і оборону” передбачається пряме членство України в Європейському Союзі і НАТО. “На базі цього закону Президент здійснює керівництво зовнішньополітичним курсом країни. Крапка. Іншого документу в країні немає. І я, як законослухняний Президент, керуюсь виключно правовою базою”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.