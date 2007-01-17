Мартинюк на 90% упевнений, що Ющенко не змирився

Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК «на 90% впевнений», що Президент України Віктор ЮЩЕНКО і його команда звернуться до Конституційного Суду щодо закону про Кабінет міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МАРТИНЮК сказав сьогодні журналістам.

Водночас він не виключив, що КС може прийняти рішення щодо неконституційності деяких положень даного закону. «Але в цілому він (КС – УНІАН) закон не скасує, тому що він відповідає Конституції», - наголосив А.МАРТИНЮК.

За його словами, «деяке так би мовити трактування двозначностей може Конституційний Суд роз’яснити або сказати, що це не відповідає Конституції».

Він зазначив, що Президент України може звернутися до КС з приводу закону про Кабмін лише після того, як цей документ набере чинності. За словами А.МАРТИНЮКА, у зв’язку з цим інформація у ряді ЗМІ про те, що такого подання немає і це є свідченням того, що Президент змирився із ситуацією, не відповідає дійсності.

За словами А.МАРТИНЮКА, Президент не міг внести юридично таке подання до КС, поки закон не брав чинності.

А.МАРТИНЮК назвав позитивним те, що нарешті парламент прийняв закон про Кабінет міністрів України. Він зазначив, що «двозначне трактування Конституції приводило до досить великих непорозумінь, і ми перед світом усі в черговий раз викликали не зовсім здорову реакцію».

А.МАРТИНЮК прогнозує, що Президент не підпише даний закон, і зазначає, що вперше в історії України закон буде підписаний головою ВР і після цього набере чинності.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня Верховна Рада 366-ма голосами народних депутатів подолала вето Президента на закон про Кабмін. Зокрема, з фракції Партії регіонів проголосувало 186 депутатів, з БЮТ – 121, з СПУ – 31, з КПУ – 21.

До цього парламент не підтримав жодної з 42-х пропозицій Президента до цього закону.

Сьогодні, 17 січня, Президент В.ЮЩЕНКО підтвердив, що не підпише закон ”Про Кабінет міністрів”, та пообіцяв вчергове його заветувати.