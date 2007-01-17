Ключковський наполягає, що закон про Кабмін має підписати Мороз

Народний депутат Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ вважає, що голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ має взяти на себе відповідальність і підписати закон про Кабінет міністрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ зауважив: “Президент зробить абсолютно правильно, якщо не підпише закон про Кабмін. Тим більше, що змінена Конституція дає йому таку можливість. Навіть при подоланому вето Президент має право не підписувати закон. І якщо Президент не погоджується підписати закон, це повинен зробити спікер Верховної Ради”.

“Думаю, що Олександр Олександрович (МОРОЗ) як людина, безпосередньо причетна до усіх подій, що призвели до прийняття цього закону, має взяти на себе цю відповідальність і дати закону своє ім’я, а не ім’я Президента ЮЩЕНКА, - заявив Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ. - Думаю, це буде цілком справедливо”.

“Що стосується подальшого розвитку подій, думаю, цей закон поки що буде діяти. На жаль, – вважає депутат. – Тому звернення до КС необхідне. Цей закон кричущий стосовно Конституції, він грубо її порушує, але це має право констатувати лише Конституційний Суд. І до рішення КС усі його антиконституційні норми будуть діяти. Це буде на совісті тих, хто сприяв прийняттю цього закону”.

"Думаю, що так звана радикальна опозиція достатньо швидко відчує, що вона у першу чергу несе відповідальність за усі ті речі, котрі стануть можливими з прийняттям закону про Кабмін", - вважає Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня Верховна Рада 366-ма голосами народних депутатів подолала вето Президента на закон про Кабмін. Зокрема, з фракції Партії регіонів проголосувало 186 депутатів, з БЮТ – 121, з СПУ – 31, з КПУ – 21.

До цього парламент не підтримав жодної з 42-х пропозицій Президента до цього закону.

Сьогодні, 17 січня, Президент Віктор ЮЩЕНКО підтвердив, що не підпише закон ”Про Кабінет міністрів”, та пообіцяв вчергове його заветувати. "Я не підпишу його з низки міркувань - етичних, перш за все. У нас була домовленість з прем’єром про те, що ми спільно готуємо цей закон", - сказав В.ЮЩЕНКО.