Янукович проводить нараду з організації похорону Кушнарьова

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ проводить нараду з організації похорону одного з лідерів Партії регіонів Євгена КУШНАРЬОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління Пенсійного фонду Борис ЗАЙЧУК сьогодні під час засідання правління Пенсійного фонду.

«Очікується, що в засіданні правління фонду візьме участь віце-прем`єр України Дмитро ТАБАЧНИК, проте він зараз бере участь у нараді, яку проводить прем`єр-міністр», - сказав Б.ЗАЙЧУК.

Учасники засідання вшанували хвилиною мовчання пам`ять Є.КУШНАРЬОВА.

Як повідомляв УНІАН, Є.КУШНАРЬОВ помер 17 січня о 13.45 в лікарні міста Ізюм Харківської області в результаті одержаного напередодні на полюванні вогнепального поранення.