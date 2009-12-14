Фельдман пропонує банкам продати клієнтам їх борги із дисконтом

Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН зареєстрував у парламенті законопроект «Про право фізичних осіб-позичальників на викуп власного боргу у колекторів за ціною, яку сплатив колектор банку».

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, в пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що після ухвалення ВР закону «Про особливості проведення заходів щодо фінансового оздоровлення банків», відповідно до якого банкам було дозволено продавати кредитні борги з дисконтом без податкових наслідків і відповідно до якого було спрощено дану процедуру, банки фактично стимулюються продавати проблемні борги колекторам. Прострочені кредити продаються «пакетами», при цьому ціна боргів іноді доходить до 1% від їх вартості.

Водночас, практично кожен позичальник і сам би викупив власні борги за таку ціну. «Якщо банк згоден продати борг за 1% від вартості, то чому боржникові не надати можливість самому викупити цей борг за ту ж ціну, погасивши тим самим увесь кредитний борг», – сказано в документі.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, ідея подібного законопроекту виникла після зустрічі представників всеукраїнських і регіональних громадських організацій підприємців із керівництвом Асоціації українських банків. На зустрічі прозвучала критика з боку підприємницьких організацій на адресу окремих банків, які не йдуть назустріч добросовісним клієнтам-позичальникам і, замість того, щоб спільними зусиллями вирішувати труднощі, фактично «душать» підприємців, забираючи у них бізнес.