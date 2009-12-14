Чому уряд відмовився подавати Держбюджет?

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ припускає, що уряд з політичних міркувань відмовився подавати на розгляд парламенту проект державного бюджету на 2010 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого заступника голови Верховної Ради, про це він заявив сьогодні під час брифінгу за підсумками роботи Погоджувальної ради керівників фракцій та голів парламентських комітетів.

«Найважливіші питання, які сьогодні розглядалися, стосувалися бюджету: бюджету поточного року та бюджету наступного року», - заявив ЛАВРИНОВИЧ

«Можливо ми завтра (15 грудня) розглянемо два проекти змін до бюджету поточного року. Це законопроекти по фінансуванню судової системи та щодо додаткового виділення коштів Міністерству охорони здоров’я», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ і висловив сподівання, що народні депутати підтримають ці законопроекти.

Що стосується розгляду проекту державного бюджету на 2010 рік, О.ЛАВРИНОВИЧ зауважив, що відповідно до заяв першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА, озвучених на засіданні Погоджувальної ради, найближчим часом парламент не отримає цього законопроекту. За словами першого віце-спікера, «це є несподіваним для країни, яка хоче претендувати називатися правовою».

«Ми маємо безпрецедентний випадок не тому, що уряд вчасно не встигає зробити (підготувати проект бюджету на 2010 рік і надіслати його до парламенту), а тому що уряд в обличчі першого віце-прем’єр-міністра наголосив на тому, що проект закону про державний бюджет 2010 року фактично подаватись до Верховної Ради України не буде», - зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ.

При цьому він пояснив, що відповідно до постанови Верховної Ради України, уряд має привести державний бюджет на 2010 рік у відповідність до чинного законодавства. Натомість, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, урядом придумана версія, що нібито парламент не надіслав до Кабміну пропозицій щодо цього законопроекту.

«Що стосується висновків Верховної Ради, то вони викладені в постанові парламенту. Треба їх взяти, прочитати і виконувати», - наголосив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Він нагадав основні положення документу: «Перше – привести у відповідність проект закону про державний бюджет до Конституції та Бюджетного кодексу України. Друге – привести у відповідність розрахунки про оплату праці і пенсійне забезпечення, які зроблені відповідно до чинних законів. Третє – вилучити з проекту закону зміни до деяких законів, зокрема, до податкового законодавства і соціальних законів, відповідно до чого є рішення Конституційного суду».

«В постанові йдеться про те, що Кабінет міністрів зобов’язаний зробити. Утім, на превеликий жаль, ми бачимо ситуацію, коли уряд, очевидно, з політичних міркувань, а можливо і з професійних, просто не має бажання чи не готовий виконувати вимоги, які зазначені в Конституції України і в Бюджетному кодексі», - підкреслив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Погоджувальної ради О.ТУРЧИНОВ заявив, що уряд не вноситиме на розгляд парламенту проект державного бюджету на 2010 рік.

За його словами, парламент більш як два місяці не розглядав проект бюджету, запропонований Кабінетом міністрів України.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що доки уряд не отримає висновки Бюджетного комітету стосовно цього документу, він не бачить сенсу у внесенні до парламенту нового проекту держбюджету.