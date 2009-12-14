Проти довірених осіб Ющенка розпочато інформаційну атаку?

В Херсонський області проти довірених осіб кандидата у президенти України Віктора ЮЩЕНКА з боку політичних опонентів розпочато інформаційну атаку.

Про це УНІАН заявив керівник обласного виборчого штабу В.ЮЩЕНКА, голова Херсонської облдержадміністрації Борис СІЛЕНКОВ.

За його словами, першою мішенню чорних піарників став відомий місцевий підприємець, довірена особа В.ЮЩЕНКА В’ячеслав БОСАКЕВИЧ.

«Ще наприкінці минулого тижня в різних інтернет-виданнях, підконтрольних політичним опонентам Президента України, з’явилися публікації наклепницького характеру про БОСАКЕВИЧА. А вже у понеділок якась громадська організація з Дніпропетровська проводить пікет проти нього біля стін облдержадміністрації. Це вказує на спланованість і чітку організацію дій. У нас вже є певна інформація про організаторів акцій та публікацій. Ми звернемось до правоохоронних органів по вказаним фактам», - повідомив Б.СІЛЕНКОВ.

Також керівник штабу зауважив, що в Херсоні очікували подібні атаки, бо в центральному штабі В.ЮЩЕНКА їх попереджали про можливість піар-акцій щодо довірених осіб та керівників штабів в регіонах, де зафіксовано зростання рейтингу кандидата у президенти В.ЮЩЕНКА.

«Останнім часом на Херсонщині, за даними штабу, рейтинг ЮЩЕНКА почав зростати. Тому опоненти вдалися до таких дій. Ми очікуємо можливі інформаційні атаки і на інших довірених осіб. Це чіткий сигнал, що наші опоненти втрачають голоси виборців», - зауважив Б.СІЛЕНКОВ.

Сьогодні вранці близько 40 осіб, переважно молоді люди з прапорами громадської організації «Громадська Рада Національної безпеки» пікетували вхід до будівлі Херсонської облдержадміністрації та обласної ради.

В.БОСАКЕВИЧ – підприємець, депутат Херсонської обласної ради (фракція НУ-НС), голова Херсонської міської організації партії «Наша Україна». Є довіреною особою кандидата на пост Президента України В.ЮЩЕНКА в окрузі № 184 (Комсомольський район Херсона і Білозерський район області).