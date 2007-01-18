Мороз вважає, що імперативний мандат є насильством

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ не виключає можливості накладення вето Президента на закон, яким запроваджується імперативний мандат, а також можливість скасування ряду норм цього закону Конституційниа Судом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав під час засідання Всеукраїнського прес-клубу.

Відповідаючи на запитання УНІАН щодо його ставлення до зазначеного закону, О.МОРОЗ сказав: «індиферентно ставлюся до нього». При цьому він зауважив, що на суспільство «не треба перекладати партійні проблеми». Він вважає, що «самим імперативним мандатом утримати дисципліну важко».

За словами О.МОРОЗА, певною мірою даний закон та ряд норм, які в ньому містяться, спрямовані на «пригнічення волі конкретного депутата».

Він зазначив, що «це певною мірою є насильство».

О.МОРОЗ сказав, що ситуації, коли думка депутата не збігатиметься з точкою зору керівництва фракції, він може бути виключений з неї і таким чином позбавлений депутатського мандату.

Говорячи про ефективність застосування закону про імперативний мандат, у разі набрання ним чинності, О.МОРОЗ зазначив, що необхідно мати на увазі, що згідно з Конституцією України не дозволяється зворотність дії даного закону.

Він підкреслив, що цей закон не можна застосовувати до тих депутатів, які були обрані у березні 2006 року і з якихось причин були виключені із фракцій політичних сил, за списками яких вони пройшли, і перейшли в інші фракції.

За його словами, це було б некоректно, якщо говорити про відповідність законодавству України.

О.МОРОЗ вважає, що саме це і може стати підставою для накладення вето Президента України на закон про імперативний мандат. А в подальшому і звернення до КСУ, в разі прийняття закону, щодо неконституційності ряду його норм.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад», встановивши імперативний мандат для депутатів місцевих рад.