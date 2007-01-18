Черновецький відремонтує мерію за 30 мільйонів

Кошти в сумі 30 млн. грн. передбачено на цей рік Управлінню справами Київської міської державної адміністрації для продовження реконструкції приміщення столичної мерії.

Як передає кореспондент УНІАН, така сума передбачена у схваленій Київською міською радою, Програмі соціально-економічного та культурного розвитку Києва на 2007 р.

Водночас як сказали УНІАН в Управлінні справами, поки не відомо, які саме роботи і в яких обсягах передбачається виконати у поточному році.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня 2006 р. Управління справами КМДА оголосило тендер на ремонт і реконструкцію адміністративної будівлі Київміськадміністрації на вулиці Хрещатик. Ремонтні роботи планується провести з червня 2006 р. по грудень 2010 року. Вони включають як проведення зовнішніх і внутрішніх ремонтних робіт будівлі, так і реконструкцію сесійної зали Київської міської ради (яку вже завершено - УНІАН).

Проведений тендер виграла будівельна компанія «Планета-буд», яка у серпні минулого року розпочала реконструкцію лівого крила приміщення мерії. На першому етапі було передбачено ремонт адмінбудівлі з першого по п’ятий поверхи, включаючи роботи в сесійній залі. Роботи першого етапу планувалось завершити до 31 січня 2007 р. На ремонт, зокрема, сесійної зали та облаштування холу на 4-му поверсі було витрачено близько 12 млн. грн..

Компанія "Планета-буд", зареєстрована у формі закритого акціонерного товариства, входить в корпорацію "Планета".

"Планета-буд" здійснює діяльність на будівельному ринку України більше 16 років.