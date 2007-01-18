Мороз хоче вмити руки

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ не хоче запроваджувати традицію підписання законів головою Верховної Ради, але виконає зобов’язання, передбачені Конституцією, і підпише закон про Кабінет міністрів, у разі не підписання його Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав під час засідання Всеукраїнського прес-клубу.

Він зазначив, що постарається переконати Президента підписати закон про Кабінет міністрів України. За його словами, даний закон можна підписати з одночасним поданням його до Конституційного суду України.

О.МОРОЗ наголосив, що «не хотів би запроваджувати традицію, або прецедент, щоб голова Верховної Ради України» підписував закони замість Президента України. В той же час він зазначив, що у випадку, якщо Президент України не підпише даний закон, то згідно з Конституцією України «я зобов’язаний підписати його негайно». Він підреслив, що зробить це. В той же час голова ВР додав: «не хочу, щоб ця традиція вводилася при мені». О.МОРОЗ не виключає, що в разі, коли закон про Кабінет міністрів буде розглядатися в Конституційному суді, то 3-5 норм його можуть бути вилучені з тексту як такі, що є неконституційними.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 21 грудня 2006 року прийняла урядовий варіант Закону України «Про Кабінет Міністрів України», відхилюючи законопроект про уряд, поданий Президентом.

10 січня під час спільної прес-конференції з прем`єр-міністром В.ЯНУКОВИЧЕМ і головою парламенту О.МОРОЗОМ Президент України В.ЮЩЕНКОМ підтвердив, що ветує прийнятий недавно Верховною Радою Закон «Про Кабінет Міністрів України».

Зокрема, В.ЮЩЕНКО повідомив, що під час консультацій з О.МОРОЗОМ і В.ЯНУКОВИЧЕМ вони обговорили підготовку спільної редакції законопроекту «Про Кабінет Міністрів України» відповідно до духу і букви Універсалу національної єдності». «В Універсалі ми домовилися, що над цим законопроектом працюємо всі разом, формуємо солідарну позицію, яку потім підписує Президент», – сказав В.ЮЩЕНКО, зазначивши, що в даний час керівництво держави повертається до консолідованої позиції з цього питання.

12 січня Верховна Рада подолала вето на закон про Кабмін. Парламент не підтримав жодної з 42-х пропозицій Президента до цього закону.

17 січня В.ЮЩЕНКО підтвердив, що не підпише закон ”Про Кабінет міністрів”, та пообіцяв вчергове його заветувати. "Я не підпишу його з низки міркувань - етичних, перш за все. У нас була домовленість з прем’єром про те, що ми спільно готуємо цей закон", - сказав В.ЮЩЕНКО.

У той же день народний депутат Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ заявив, що голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ має взяти на себе відповідальність і підписати закон про Кабінет міністрів. Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ зауважив: “Президент зробить абсолютно правильно, якщо не підпише закон про Кабмін. Тим більше, що змінена Конституція дає йому таку можливість. Навіть при подоланому вето Президент має право не підписувати закон. І якщо Президент не погоджується підписати закон, це повинен зробити спікер Верховної Ради”.