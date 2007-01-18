Вінський: Президент веде себе неадекватно

Народний депутат України, заступник голови партії “Батьківщина” Йосип ВІНСЬКИЙ не виключає можливості створення нової більшості у Верховній Раді.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті “День” №7 за 18 січня.

“Я не здивуюся, якщо “Наша Україна” повернеться до позиції, яку вона витримувала півроку тому. Якщо вони зуміють домовитись із “регіоналами”, то швидше за все існуюча коаліція розпадеться і буде створено нову більшість. І я, до речі, на сьогоднішній момент, такий сценарій, не відкидаю”,- сказав він.

Й.ВІНСЬКИЙ додав, що він бачить, як значна частина “Нашої України” тяготиться перебуванням в опозиції. “Я бачу, як Віктор Андрійович (Віктор ЮЩЕНКО) веде себе неадекватно в цій ситуації”,- сказав він. Й.ВІНСЬКИЙ вважає, що неадекватні дії Президента виражаються в тому, що він “не хотів би здати свої повноваження і не хотів би бути у стадії перманентної війни”. На його думку, широка коаліція за участю “Нашої України” повністю знімає цю проблему.” Вона робить його Президентом і ставить в комфортні умови”,- сказав він. При цьому Й.ВІНСЬКИЙ зазначає, що Президент має розуміти, що в новій коаліції фракція Партії регіонів буде абсолютно чітко вести свою позицію, а “Наша Україна” там буде в форматі присяжних. Він повідомив, що БЮТ не збирається вести переговори про співпрацю із регіоналами. Водночас, за його словами, спільні голосування можуть бути.

Й.ВІНСЬКИЙ також вважає, що в ситуації з подоланням вето на Закон “Про Кабінет Міністрів України” єдиний вихід для Президента - це не союз із Партією регіонів, а розпуск парламенту або відміна політреформи.

Відповідаючи на запитання, чи готовий БЮТ йти спільним блоком із нашоукраїнцями в разі проведення позачергових парламентських виборів, Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що для цього потрібна наявність системи політичних домовленостей. “Відверто кажучи: навіть в сьогоднішніх умовах ми готові обговорювати цю проблему. Це має бути чесна гра, а не так, як було до цього часу. Коли БЮТ був заручником ситуації і був тією структурою, яку використовував Президент в своїх інтересах”,- сказав він.