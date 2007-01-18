Мороз обіцяє найближчим часом не чіпати Ющенка

В найближчій перспективі потреби скасування інституту президента в Україні немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ під час засідання Всеукраїнського прес-клубу.

За його словами, парламентська форма управління не має особливих переваг перед парламентсько-президентською формою правління. За його словами, парламентська форма є більш прийнятна для країн «з більшими традиціями демократії, ніж в Україні».