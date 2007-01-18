Ющенко ветує Закон про Кабмін через Мороза?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав лист голові Верховної Ради України, в якому зазначено, що текст Закону «Про Кабінет Міністрів України», який надійшов на підпис главі держави, відрізняється від тексту Закону, прийнятого парламентом 21 грудня 2006 року. А саме: з частини 7 статті 23 виключено пункт 4.

Про це УНІАН повідомили в Офіційному інтернет-представництві глави держави.

Ця невідповідність підтверджена листом Секретаріату Верховної Ради України від 29 грудня 2006 року, в якому йшлося про клопотання щодо заміни однієї сторінки у відповідному Законі, а також стенограмою засідання парламенту та порівняльною таблицею. Секретаріат Президента відмовився задовольнити клопотання, оскільки це є прямим порушенням Конституції України, адже закони, прийняті Верховною Радою, обов’язково мають бути підписані Головою Верховної Ради. Таким чином, Глава держави, відповідно до рішення Конституційного Суду № 11-рп від 7 липня 1998 року, може застосувати право вето щодо Закону «Про Кабінет Міністрів України».

Рішення Президента буде оприлюднене у встановлені Конституцією терміни.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 21 грудня 2006 року прийняла урядовий варіант Закону України «Про Кабінет Міністрів України», відхилюючи законопроект про уряд, поданий Президентом.

10 січня під час спільної прес-конференції з прем`єр-міністром В.ЯНУКОВИЧЕМ і головою парламенту О.МОРОЗОМ Президент України В.ЮЩЕНКОМ підтвердив, що ветує прийнятий недавно Верховною Радою Закон «Про Кабінет Міністрів України».

Зокрема, В.ЮЩЕНКО повідомив, що під час консультацій з О.МОРОЗОМ і В.ЯНУКОВИЧЕМ вони обговорили підготовку спільної редакції законопроекту «Про Кабінет Міністрів України» відповідно до духу і букви Універсалу національної єдності». «В Універсалі ми домовилися, що над цим законопроектом працюємо всі разом, формуємо солідарну позицію, яку потім підписує Президент», – сказав В.ЮЩЕНКО, зазначивши, що в даний час керівництво держави повертається до консолідованої позиції з цього питання.

12 січня Верховна Рада подолала вето на закон про Кабмін. Парламент не підтримав жодної з 42-х пропозицій Президента до цього закону.