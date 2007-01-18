Посол США в Україні підпише угоду про надання гранту «Південмашу»

16-00 - Посол США в Україні Вільям Тейлор підпише угоду про надання гранту розміром у 550 тис. доларів від Агентства США з торгівлі і розвитку для техніко-економічного обґрунтування модернізації теплоелектроцентралі ВО «Південмаш», що є частиною системи муніципального тепло- і електропостачання м.Дніпропетровськ. Техніко-економічне обґрунтування складатиме компанія “Броуд Стріт Кепітал”. Передбачено виступи посла Вільяма Тейлора, першого заступника директора станції Сергія Войта і управляючого директора «Броуд Стріт Кепітал» Олександра Ґордіна (конференц-зал «Софіївський» готелю «Прем’єр-палац», 2-й поверх). Потрібна акредитація. Телефон: 8-095-876-61-55.