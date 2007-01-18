Папієв проведе брифінг “Соціальні пріоритети 2007”

19 січня о 13-35 відбудеться брифінг на тему: “Соціальні пріоритети 2007” та пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів за участю міністра праці та соціальної політики Михайла Папієва. Пряма лінія розпочнеться о 14-00 (Клуб Кабінету Міністрів, вул. Інститутська, 7, 2-й поверх, кімн. 206) . Телефон „гарячої лінії” – 254-05-65. телефони для акредитації: 226-24-01, 289-35-60, e-mail:press4@mlsp.gov.ua. Акредитація завершиться о 19-30 18 січня

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