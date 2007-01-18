Янукович завтра поїде на похорон Кушнарьова

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ завтра о 10.00 має намір відбути до Харкова, де візьме участь в похороні народного депутата Євгена КУШНАРЬОВА.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прем`єр-міністра Денис ІВАНЕСКО, зокрема, завтра після прибуття до Харкова об 11.00 В.ЯНУКОВИЧ відправиться в Харківський оперний театр, де візьме участь в громадянський панахиді.

Після прем`єр відправиться на 2-е міське кладовище для участі в траурному мітингу, на якому виголосить прощальну промову. Передбачається також, що прем`єр візьме участь в поминальному обіді, який буде організований в будівлі Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого.

Як повідомляв УНІАН, похорон Є.КУШНАРЬОВА відбудеться завтра о 13.00 на 2-му міському кладовищі. Його поховають на центральній алеї поряд з могилою колишнього губернатора Харківської області Олександра Масельського.

Є.КУШНАРЬОВ помер 17 січня о 13.45 в лікарні міста Ізюм Харківської області в результаті одержаного напередодні на полюванні вогнепального поранення.

Довідка УНІАН. Народний депутат, заступник голови фракції Партії регіонів Є.КУШНАРЬОВ народився 29 січня 1951 року в Харкові.

З грудня 1996 р. по 23 листопада 1998 р. обіймав посаду керівника Адміністрації Президента України. З 27 жовтня 2000 р. по грудень 2004 р. був головою Харківської обласної державної адміністрації.