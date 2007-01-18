Бродський до фракції БЮТ не повернеться в жодному разі

Депутат Київради Михайло БРОДСЬКИЙ не має наміру повертатися до фракції БЮТ у Київраді, й готовий скласти з себе повноваження депутата.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Я повертатися в цю фракцію не збираюся, навіть якщо хочуть мене виключити за імперативним мандатом», - сказав М.БРОДСЬКИЙ.

Він підкреслив, що склав із себе повноваження лідера фракції через те, що велика частина фракції хотіла вести переговори з мером столиці Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

М.БРОДСЬКИЙ зазначив, що не може працювати з депутатами, які зрадили киян, голосуючи за підвищення тарифів на комунальні послуги й розбазарювання землі, а після ухвалення закону про імперативний мандат можуть повернутися.

Він не виключив, що може стати однією з перших жертв закону про імперативний мандат.

«Я з ними разом бути не можу. Хай вирішують. Якщо скажуть - я напишу сам заяву й складу повноваження депутата. Але я хочу почути це від лідера БЮТ, а не від тих людей, які думали продатися Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ чи ні», - додав М.БРОДСЬКИЙ .

Він зазначив, що саме Ю.ТИМОШЕНКО його постійно захищала й не давала виключити з фракції.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня М.БРОДСЬКИЙ оголосив про вихід із фракції Блоку Юлії Тимошенко в Київській міській раді.