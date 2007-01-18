Черновецький: проблеми зі сміттям розпочалися через Тимошенко і Бродського

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає, що проблеми з вивозом сміття в столиці почалися через лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО і депутата Київради Михайла БРОДСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«В Києві набагато дорожче обходиться вивезення твердих побутових відходів (порівняно з іншими містами України – УНІАН). Днями звалища підняли тарифи для міста, користуючись випадком, а також під політичним впливом з боку БРОДСЬКОГО і ТИМОШЕНКО», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомлялося раніше, керівництво дев`яти компаній-перевізників твердих побутових відходів у Києві заявило про намір припинити роботу з 22 січня у разі непідвищення Київською міськдержадміністрацією тарифів на вивезення сміття або невиплати компенсації різниці між собівартістю послуг і діючими з 1998 року тарифами.

На думку перевізників, тариф на вивезення сміття має становити 18-20 грн. за 1 кубометр плюс 21 грн. за 1 кубометр на його захоронення на полігоні, замість тих, що діють 15,6 грн. (3 грн. вивезення і 12,6 грн. захоронення).