На похороні Кушнарьова очікуються Мороз, Кравчук, Кучма, Черномирдін

На похорон народного депутата Євгена Кушнарьова у п’ятницю очікується приїзд до Харкова відомих політиків, урядовців України, політичних і адміністративних лідерів областей, представників Росії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, очікується, що на похованні будуть присутні голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, члени Кабінету Міністрів, народні депутати, екс-президенти України Леонід КРАВЧУК та Леонід КУЧМА.

Крім того, планується приїзд до Харкова 19 січня посла Російської Федерації в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА та губернаторів кількох областей Росії, повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, участь у похованні Є.Кушнарьова візьме прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, який 17 січня спеціально перервав візит до Туреччини.

Похорон Є.Кушнарьова відбудеться 19 січня о 13.00 на 2-му міському кладовищі. Його поховають на центральній алеї поряд з могилою колишнього губернатора Харківської області Олександра Масельського.

У зв’язку зі смертю Є.Кушнарьова 18 і 19 січня у Харкові оголошені днями жалоби.

В четвер у всіх храмах Харківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату пройшли богослужіння за упокій Є.Кушнарьова.