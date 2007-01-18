Янукович: зайві повноваження нам не потрібні

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що на засіданні Ради національної безпеки і оборони України обговорювалися поточні актуальні питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам, виходячи з Секретаріату Президента, де проходило засідання РНБО.

На запитання, чи порушувалося на засіданні РНБО питання щодо закону про Кабмін, зокрема, ініціатива повторного вето на цей закон, В.ЯНУКОВИЧ не уточнив, чи це обговорювалося. «Буде закон, який буде обов’язково гармонізувати з Конституцією», - сказав він. «Зайві повноваження нам не потрібні, повноваження мають бути збалансовані з Конституцією», - додав прем’єр. За його словами, йдеться не про повноваження, а про рівень відповідальності сторін.