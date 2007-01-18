Ющенко пропонує Януковичу компроміс

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повторно застосовує вето до Закону “Про Кабінет Міністрів” і як компроміс пропонує внести зміни лише до тих норм закону, які суперечать Конституції.

Як передає кореспондент УНИАН, про це він сказав сьогодні в заяві для преси.

Президент підкреслив, що збирається повторно заветувати закон про Кабінет Міністрів, ухвалений 12 січня цього року.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що ухвалений закон системно порушує Конституцію. «Це тупиковий шлях. Це дорога в нікуди», - сказав Президент, додавши, що ухвалення цього закону руйнує домовленості між ним, прем’єр-міністром та головою Верховної Ради України, а також порушує Універсал національної єдності.

Більше того, на думку Президента, ухвалення цього закону підриває політичну стабільність в Україні, а також призводить до дестабілізації державних органів влади.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що право заветувати повторно у нього є, оскільки текст закону, ухваленого 12 січня і переданого на підпис, відрізняється від редакції закону, ухваленого 21 грудня. При цьому, за словами В.ЮЩЕНКА, не враховані пропозиції Президента, висловлені до закону від 21 грудня.

За його словами, про це свідчать багато факторів, в тому числі стенограма Верховної Ради України, порівняльна таблиця тощо. Президент підкреслив, що на підставі положень Конституції і рішення Конституційного Суду від 7 липня 1998 року, Президент має право повторно скористатися правом вето.

Він зазначив, що цим він показує конструктивний шлях виходу з ситуації, що склалась.

Водночас Президент наголосив, що поважає рішення парламенту, ухвалене більше ніж конституційною більшістю, і тому як компроміс пропонує на першому етапі внести лише ті зміни до тексту закону, які дозволять уникнути порушень Конституції. «Що стосується ідеології, пропоную повернутися до цього пізніше», - сказав Президент, додавши, що сьогодні він пропонує парламенту та уряду спільно з Секретаріатом Президента доопрацювати закон. «Я маю надію і вірю, що в інтересах держави Верховна Рада прийме цю пропозицію», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 21 грудня 2006 року прийняла урядовий варіант Закону України «Про Кабінет Міністрів України», відхиливши законопроект про уряд, поданий Президентом.

10 січня під час спільної прес-конференції з прем`єр-міністром В.ЯНУКОВИЧЕМ і головою парламенту О.МОРОЗОМ Президент України В.ЮЩЕНКО підтвердив, що заветує прийнятий Закон «Про Кабінет Міністрів України».

Зокрема, В.ЮЩЕНКО повідомив, що під час консультацій з О.МОРОЗОМ і В.ЯНУКОВИЧЕМ вони обговорили підготовку спільної редакції законопроекту «Про Кабінет Міністрів України» відповідно до духу і букви Універсалу національної єдності». «В Універсалі ми домовилися, що над цим законопроектом працюємо всі разом, формуємо солідарну позицію, яку потім підписує Президент», – сказав В.ЮЩЕНКО, зазначивши, що в даний час керівництво держави повертається до консолідованої позиції з цього питання.

12 січня Верховна Рада подолала вето на закон про Кабмін. При цьому парламент не підтримав жодної з 42-х пропозицій Президента до цього закону