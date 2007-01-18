Прокурором Рівненської області призначили Баганця

Генеральний прокурор України Олександр Медведько

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО своїм наказом призначив державного радника юстиції 2 класу Олексія БАГАНЦЯ прокурором Рівненської області.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

У повідомленні зазначається, що О.БАГАНЕЦЬ працює в органах прокуратури понад 20 років, очолював прокуратури ряду областей, був заступником Генерального прокурора України.

Водночас Леонід ОРЕХОВСЬКИЙ, який досі працював прокурором Рівненської області, за власним бажанням переведений на посаду заступника прокурора цієї області.