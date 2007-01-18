Прокурором Рівненської області призначили Баганця
18:23, 18 січня 2007Політика
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Повідомлення прес-служби Генпрокуратури
|Генеральний прокурор України Олександр Медведько
Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.
У повідомленні зазначається, що О.БАГАНЕЦЬ працює в органах прокуратури понад 20 років, очолював прокуратури ряду областей, був заступником Генерального прокурора України.
Водночас Леонід ОРЕХОВСЬКИЙ, який досі працював прокурором Рівненської області, за власним бажанням переведений на посаду заступника прокурора цієї області.
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