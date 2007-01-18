Видрін про регіоналів: ”пацан сказал - пацан сделал”

Народний депутат від блоку БЮТ політолог Дмитро ВИДРІН сподівається, що Партія регіонів підтримає закон про опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

За словами Д.ВИДРІНА, в Партії регіонів є "жорстке розпорядження сповідувати принцип, який багато разів у Донецьку звучав: "пацан сказал - пацан сделал".

Проте при цьому Д.ВИДРІН додав, що у нього "повної впевненості немає", що Партія регіонів може підтримати закон про опозицію.

Також Д.ВИДРІН вважає, що підтримати даний закон Партію регіонів змусить прагнення "підняти свою репутацію".

"Коаліція думала, що, маючи владу і маючи гроші, вона зможе бути повноцінною владою. Але виявилося, що влади і грошей не вистачає, щоб бути суб`єктом економічного і політичного господарювання. Виявилося, що не вистачає такої влади, яка називається репутація", - сказав Д.ВИДРІН.

На його думку, "виходячи з такої стратегії, можна припустити, що, чванячись своєю репутацією, вони виконають свої зобов`язання згідно із законом про опозицію".

Крім того, Д. ВИДРІН вважає, що ще одним стимулом підтримати законопроект про опозицію стане розуміння Партією регіонів того, що "будь-яка опозиція рано чи пізно стає владою, будь-яка влада рано чи пізно стає опозицією". При цьому він зазначив, що в законі про опозицію зараз записано стільки прав, скільки регіонали свого часу вимагали від "помаранчевої" влади.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Верховна Рада України подолала вето Президента на Закон «Про Кабінет міністрів України», не врахувавши жодної з 42-х пропозицій Президента. «За» проголосували 366 із 370 народних депутатів, зареєстрованих в залі. Зокрема, з фракції Партії регіонів проголосували 186 депутатів, із БЮТ – 121, СПУ – 31, КПУ – 21.

Крім того, Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України про статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад», встановивши імперативний мандат для депутатів місцевого самоврядування, а також прийняла в першому читанні закон про опозицію. На розгляді цих питань наполягала фракція БЮТ.

Того ж дня, відповідаючи на звинувачення представників «Нашої України» про те, що БЮТ приєднався до парламентської коаліції, Юлія ТИМОШЕНКО зазначила: фракція БЮТ свідомо голосувала за подолання вето Президента України на Закон про Кабінет Міністрів з тим, щоб припинити конфлікт між гілками влади.

Голова ВР Олександр МОРОЗ підтвердив, що між коаліцією і БЮТ були досягнуті політичні домовленості в обмін на голосування за закон про імперативний мандат депутатів місцевих рад.

Сьогодні, 18 січня, О.МОРОЗ заявив, що коаліція не має жодних зобов`язань перед фракцією БЮТ стосовно остаточного ухвалення закону про опозицію. Він відзначив, що були домовленості з БЮТ про підтримку в цілому закону про імперативний мандат і закону про опозицію в першому читанні -і це було зроблено в парламенті. «Але будь-яких зобов`язань щодо ухвалення остаточно цього закону (йдеться про закон про опозицію – УНІАН), про подолання вето на нього (якщо буде накладене вето Президента України – УНІАН) не передбачалося», - сказав О.МОРОЗ.