Представників Кабміну чекають у Конституційному суді 30 січня

У засіданні Конституційного Суду України, який розпочав розгляд справи за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення зміни до розділу ІV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Конституційний Суд України", оголошено перерву до 30 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив голова Конституційного Суду Іван ДОМБРОВСЬКИЙ по завершенні сьогоднішнього засідання.

КС встиг заслухати авторів подання, представників ВР і Президента.

Представників Кабінету Міністрів будуть заслуховувати 30 січня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні розпочалося перше пленарне засідання Конституційного Суду нинішнього складу. Судді розглядають подання щодо скасування права КС переглядати ухвалені зміни до Конституції.

Довідка УНІАН. 4 серпня 2006 року Верховна Рада внесла зміни в закон про Конституційний Суд, згідно з якими юрисдикція КС з питань про відповідність Конституції не поширюється на закони про внесення змін до Конституції, які набрали чинності. Зокрема, законом скасовано право КС проводити ревізію внесених у грудні 2004 року змін до Основного Закону.

19 вересня 2006 року народний депутат з фракції “Наша Україна” Михайло ПОЖИВАНОВ зареєстрував конституційне подання 47 депутатів щодо неконституційності цього закону.