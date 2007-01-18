Президент підпише Закон про Кабмін, тому що...

Народний депутат від блоку БЮТ політолог Дмитро ВИДРІН прогнозує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підпише Закон про Кабінет Міністрів, тому що "знайдуться компроміси".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ВИДРІН заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

"Я вважаю, що закон буде все-таки підписаний Президентом. Якісь поправки будуть враховані, якісь знайдуться компроміси", - сказав Д.ВИДРІН.

За його словами, якщо вірити чуткам, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ запропонував В.ЮЩЕНКОВІ зустрітися і протягом двох годин зняти всі суперечності щодо закону.

"Ті 42 поправки, які пропонував Президент, в принципі, можна реалізувати за столом з дуже невеликою кількістю учасників протягом двох годин", - вважає Д.ВИДРІН. При цьому він висловив упевненість, що в законі "небагато таких речей, які неможливо вирішити".

Одночасно депутат побоюється, що процес ухвалення закону може затягнутися через те, що Президент створює "робочі групи".

"Наскільки я знаю, Президент вирішив створити робочі групи. Але, я думаю, це гірший варіант", - зазначив Д.ВИДРІН і додав, "якщо хочете не вирішити проблему, створіть робочу групу з її вирішення". "Тому це, як мінімум, затягне ухвалення рішення", - підсумував Д.ВИДРІН.