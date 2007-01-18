Президент України дав інтерв’ю австрійській телекомпанії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав ексклюзивне інтерв’ю австрійській телерадіокомпанії «ORF».

Про це повідомляє Офіційне інтернет-преставництво глави держави.

Глава держави відповів на ряд запитань щодо внутрішньополітичної ситуації в Україні, взаємодії гілок влади після конституційної реформи, прокоментував деякі останні рішення парламенту.

В.Ющенко також окреслив пріоритети України у її зовнішній політиці.

Інтерв’ю вийде орієнтовно 23 січня ц.р.

* * *ORF (Österreichischer Rundfunk) – національна австрійська телерадіокомпанія, заснована в 1923 р. ORF має два телеканали та низку ЗМІ, а також інтернет-представництво. Аудиторія ORF нараховує близько 66% дорослого населення. Середньостатистична аудиторія вечірнього випуску новин на ORF становить 1,6-2 млн. глядачів (25-30% населення країни).