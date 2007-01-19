Міліція виселяє Червоненка

Голову Запорізької обласної державної адміністрації Євгена ЧЕРВОНЕНКА примусово виселяють з котеджу на території профілакторію облУВС, в якому він проживає з моменту приїзду до Запоріжжя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сам Є.ЧЕРВОНЕНКО напередодні на засіданні колегії Запорізької облдержадміністрації.

За словами Є.ЧЕРВОНЕНКА, 17 січня на його ім`я надійшов документ за підписом одного із заступників Запорізького облУВС, у якому стверджується, що в займаному губернатором котеджі знайдено серйозні порушення в роботі системи вентиляції, внаслідок чого будинок підлягає знесенню.

При цьому губернатор заявив, що комісія з 4 фахівців, яка обстежила будівлю, яку займає Червоненко, дійшла іншого висновку.

"Ця комісія досліджувала приміщення, і її висновок такий: для усунення недоліків досить встановити додатковий вентиляційний пристрій і прочистити вентиляційні канали. Про демонтаж будівлі не йдеться", - заявив губернатор.

Хто саме входив до складу комісії, за чиєю ініціативою вона збиралася і яким чином за 1 день встигла не тільки дослідити будинок і системи вентиляції профілакторію, а й надати офіційний висновок, губернатор не уточнив, проте звинуватив керівництво УВС в заангажованості і повідомив, що готовий сам залишити котедж.

"Виходить, що керівництво УВС готове знести цілу будівлю, аби виселити неугодного губернатора. Та я й сам виселюся", - заявив губернатор.

Як повідомляв УНІАН, вкотре вже конфлікт між губернатором Є.ЧЕРВОНЕНКОМ і начальником Запорізького облУВС Віктором ОЛЬХОВСЬКИМ загострився після появи днями в ЗМІ інформації про те, що правоохоронці планують скласти на Є.ЧЕРВОНЕНКА протокол про корупцію, оскільки він не оплачує комунальні послуги і оренду котеджу, в якому проживає. Інформація давалася з посиланням на джерело в правоохоронних органах, сам В.ОЛЬХОВСЬКИЙ її не підтвердив, проте губернатор заявив, що поява цього матеріалу була ініційована керівником УВС. Як спростування інформації про свої корупційні діяння Є.ЧЕРВОЕНЕНКО розмістив на офіційному сайті Запорізької облдержадміністрації заяву, в якій відобразив своє бачення ситуації, що склалася, а також опублікував договір про оренду котеджу терміном дії з 29.12.2005 р. по 29.11.2006 р. і 4 квитанції про оплату.