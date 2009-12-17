Гриценко радить Януковичу бути готовим до чесної розмови

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що для дотримання принципів прозорості і чесності не обов’язково підписувати “якісь кодекси”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, про це він заявив під час спілкування з журналістами на Хмельниччині, коментуючи ініціативу лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА підписати усім кандидатам у президенти “кодекс чесних виборів”.

“Для того, щоб бути чесним та відкритим, не обов’язково підписувати якісь кодекси”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він заявив, що “не буде ставити свій автограф під так званим “кодексом чесних виборів”, як це зробив В.ЯНУКОВИЧ”.

“Будь-які красиві слова і будь-яку красиву ідею можна спаплюжити. Важливо, щоб людина насправді дотримувалася принципів прозорості і чесності”, - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Він пояснив, що сам без якихось декларацій веде виборчу кампанію за принципами відкритості, оприлюднюючи на своєму персональному сайті поточний стан виборчого фонду і витрати з нього.

Він порадив “робити те ж саме й решті кандидатів, а ЯНУКОВИЧУ особисто – бути готовим до чесної розмови, адже на цих виборах йому доведеться відповісти на багато незручних питань”.

“Було б цікаво дізнатися, чи дійсно Віктор Федорович її писав, і чи дійсно хоча б читав ті речі, які начебто збирається виконувати”, - зауважив А.ГРИЦЕНКО.

Кандидат у президенти також звернув увагу журналістів, що одним із ключових пунктів у передвиборчій програмі В.ЯНУКОВИЧА є боротьба з корупцією.

“Однак той же самий В.ЯНУКОВИЧ унеможливив впровадження в життя законопроекту № 3428 щодо боротьби з хабарництвом, який передбачав кардинальне підвищення відповідальності за корупцію для чиновників та правоохоронців”, - наголосив він.

Тому А.ГРИЦЕНКО заявив, що не планує підписувати якісь декларації, натомість на власному досвіді, у справах доводитиме, що “виборчу кампанію можна провести чесно і прозоро, не порушуючи законодавства, етики і залишаючись людиною”.