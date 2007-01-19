З Євгеном Кушнарьовим прийшли прощатися понад 25 тисяч чоловік
11:59, 19 січня 2007Політика
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Про це повідомила прес-служба міськради
Попрощатися з народним депутатом України Євгеном КУШНАРЬОВИМ, якого сьогодні ховали у Харкові, прийшли понад 25 тисяч чоловік.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посилання на дані правоохоронних органів.
Як повідомляв УНІАН, останню шану Є.КУШНАРЬОВУ у Харкові віддали голова Верховної ради України Олександр МОРОЗ та прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ.
На церемонії прощання з народним депутатом також були присутні ряд високих українських урядовців, відомих політиків, бізнесменів.
Виступаючи на жалобному мітингу на кладовищі, Харківський міський голова Михайло ДОБКІН висловився за необхідність гідно увічнити пам’ять земляка.
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