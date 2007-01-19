ЄС шукатиме компроміс щодо України у ці вихідні

12:14, 19 січня 2007
Політика
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Країни розділилися на дві групи

Європейський Союз може розпочати переговори з Україною щодо нової Посиленої угоди вже в лютому, якщо досягне компромісу щодо визнання європейських прагнень України.

Про це УНІАН стало відомо з дипломатичних джерел.

За словами співрозмовника агентства, 18 січня на засіданні комітету постійних представників кран-членів ЄС при Європейських Співтовариствах питання мандату на переговори з Україною обговорювалося дуже жваво.

“Всі знають, що Україна має європейські прагнення. Головне питання - яким чином їх визнати в новій угоді”, - сказав співрозмовник агентства.

“Це скоріше питання догм, питання теологічне, якщо дозволити досить грубе порівняння”, - додав він.

Співрозмовник агентства зазначив, що є дві групи країн. Одні пропонують зупинитися лише на політичних деклараціях, інші – записати якісь конкретні положення в план дій.

Співрозмовник також висловив сподівання, що впродовж вихідних компроміс буде знайдено для того, щоб остаточне рішення було ухвалено в понеділок, 22 січня, на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Як повідомляв УНІАН, у 2006 році ЄС вирішив на початку 2007 року розпочати переговори з Україною щодо нової Посиленої угоди, яка має замінити чинну нині угоду про Партнерство та Співробітництво, термін дії якої завершується наприкінці 2007 року.

 

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