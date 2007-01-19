Маловідомі подробиці з життя Кушнарьова

Особисте життя

Людмила Давидова

Один з учасників фатального полювання – Дмитро Шенцев – розповів газеті «Сэгодня», що нещодавно загиблий член Партії регіонів Євген Кушнарьов давно вже жив не з дружиною (хоч і не розлучався), а з коханою жінкою – депутатом минулого скликання Верховної Ради Людмилою Давидовою. Перед тим, як стати депутатом 49-річна Давидова була найближчим соратником, довіреною особою і особистим секретарем Кушнарьова.

Харківський фотохудожник Михайло Нікіпелов, який неодноразово був присутній на сімейних заходах Кушнарьових як фотограф, розповів виданню, що на останньому дні народження Євгенія Петровича, який святкували 29 січня 2006 року в харківському ресторані «Метрополь», Кушнарьов офіційно представив кохану жінку. На святі була присутня практично вся політична і бізнес еліта міста, син Кушнарьова і донька з чоловіком – власником ресторану. Дружини не було.

Депутат Ніна Карпачова пригадала, що незадовго до трагедії – в день закриття парламентської сесії Євген Петрович виглядав дуже сумним. «Я була шокована його станом», - сказала Карпачова. «Потім 13-го в Харкові він організовував свято для друзів, був дуже веселим і радісним як ніколи».

Хоббі

Депутат Харківської облради Володимир Калашников, який багато років дружив з Кушнарьовим, згадує його як зосередженого рибака. «Якщо вдавалося вибратися на вихідні абикуди на рибалку, йому не треба було кращого відпочинку. Коли закидав вудку, ні про що інше не міг ані думати, ані говорити. Навіть нам ніколи не дозволяв розмовляти в процесі – лаявся, мовляв, всю рибу розполохаєте! З вудкою в руках міг годинами просиджувати, як зачарований, і в цей час нічого, окрім поплавця, для нього не існувало! Приставати до нього в цей час з якимись проханнями або намагатися обговорювати робочі питання було марно.»

Дмитро Шенцев пригадав, що два роки тому на день народження подарував Кушнареву жеребця української верхової породи, але з цього нічого не вийшло. «Хотів прищепити Петровичеві любов до верхової їзди, але він на нім так жодного разу і не проїхався».

Творчість

Депутат Харківської облради Анатолій Покроєв нагадав, що зараз до видання готується друга книга Євгена Кушнарьова і «мені, очевидно, доведеться її доводити до виходу в світ».

Депутат від Партії регіонів Ганна Герман сказала: «Він був душею нашого партійного офісу. Він був непокірною людиною. А коли згадував рідних, то завжди говорив про внуків, що тільки їм все дозволяє».