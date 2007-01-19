Кінах обіцяє діяти жорстко

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій КІНАХ виступає категорично проти пониження статусу Ради національної безпеки і оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Я хочу особливо відмітити, що я буду особисто жорстко протидіяти спробам знизити статус РНБО - це конституційний орган, який дозволяє шукати об’єктивні і компромісні рішення незалежно від того, хто представляє яку політичну структуру”, - наголосив А.КІНАХ.

Він переконаний, що структуру РНБО треба зміцнювати, оскільки тільки консолідована держава може займати гідне місце в світі.

“Зниження статусу РНБО, ліквідація посади секретаря РНБО є неприпустимим”, - підкреслив А.КІНАХ.

Він нагадав, що відповідною до чинного законодавства, головні функції Ради полягають у захисті і просуванні українських економічних і політичних інтересів, зміцненні всіх складових національної безпеки .

“В умовах, коли у світі зростає політична і економічна конкуренція, коли такі явища, як наркобізнес, незаконна міграція, комп’ютерний тероризм, вже мають транснаціональний характер, в державі має діяти потужний орган, які займається національною безпекою”, - наголосив А.КІНАХ додавши, що такий орган функціонує у всіх державах.

Він також зазначив, що вчора, 18 січня, було проведено планове засідання РНБО, на якому обговорювались нагальні питання національної безпеки, що розглядатимуться в першому півріччі 2007 року.

А.КІНАХ також відзначив, що наприкінці 2006 року на РНБО був розглянутий проект Стратегії національної безпеки, і в першій половині лютого планується його затвердження відповідним указом Президента.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня у Верховній Раді був зареєстрований законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про Раду національної безпеки і оборони України”, яким пропонується скасувати посаду секретаря РНБО. Його авторами є члени фракції Партії регіонів Владислав ЗАБАРСЬКИЙ і Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

Згідно із проектом, пропонується виключити із закону про РНБО статтю 7, в якій йдеться про секретаря РНБО, його заступників, їхні повноваження тощо.

Крім того, автори законопроекту пропонують інформаційно-аналітичне, організаційне, матеріально-технічне і фінансове забезпечення функціонування РНБО покласти на Секретаріат Президента України (раніше ці функції виконував апарат РНБО).

Також депутати пропонують, щоб укази Президента України про введення в дію рішень РНБО набували чинності після їх скріплення підписами прем`єр-міністра і міністра, який відповідає за указ і його виконання.