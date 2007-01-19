ЄС хоче і рибку з`їсти, і в калюжу не сісти

В мандаті на переговори з Україною Європейський Союз хоче поєднати бажання посилити співпрацю і не вийти за рамки Європейської політики сусідства (ЄПС).

Про це повідомило УНІАН джерело в Європейській комісії.

“Ми зараз працюємо над тим, щоб, з одного боку, в мандаті на переговори врахувати наше бажання посилити зв’язок з Україною, однак не вийти за рамки Єдиної політики сусідства”, - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, зараз в ЄС точиться дискусія з цього приводу.

Водночас співрозмовник агентства висловив сподівання, що остаточно “крапки над “і” будуть розставлені 22 січня на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні джерела в дипломатичних колах заявили, що поки немає консенсусу в тому, яким чином висловити в новій угоді європейські прагнення України.

Наприкінці 2006 року ЄС вирішив на початку 2007 року розпочати переговори з Україною щодо нової Посилено угоди, яка має замінити чинну угоду про Партнерство та Співробітництво, дія якої завершується в 2007 році.