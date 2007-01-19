У Харкові поховали Євгена Кушнарьова

У Харкові поховали народного депутата, одного з лідерів Партії регіонів Євгена Кушнарьова.

Як передає кореспондент УНІАН, Е.Кушнарьова поховали на 2-му міському кладовищі на центральній алеї поряд з могилою колишнього губернатора Харківської області Олександра Масельського.

На траурному мітингу на кладовищі виступили прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, голова Харківської обласної ради Василь САЛИГІН, Харківський міський голова Михайло ДОБКІН, народні депутати.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ назвав непоправною втратою для нашої країни смерть Є.Кушнарьова. Він підкреслив, що «сьогодні з Євгеном Кушнарьовим прощається не тільки Харківщина, а й уся Україна”. “Ми прощаємось з видатним державним і політичним діячем. Він був одним з найкращих голів облдержадміністрацій України. Дуже важко говорити про людину, яку практично не можна замінити. Кушнарьов – це людина, яка завжди думала про державу і про людей країни», - сказав лідер Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов помер 17 січня в Ізюмській лікарні на Харківщині внаслідок вогнепального поранення, якого він зазнав на полюванні напередодні.

Довідка УНІАН. Народний депутат, заступник голови фракції Партії регіонів Є.Кушнарьов народився 29 січня 1951 року в Харкові.

Був мером Харкова, головою Харківської обласної державної адміністрації, обіймав посаду глави Адміністрації Президента України.