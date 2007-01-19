МЗС сидить на голодному пайку

Профспілка МЗС подала судовий позов до Держказначейства з вимогою виплатити зарплату співробітникам міністерства

Сьогодні профспілковий комітет Міністерства закордонних справ України подав в Господарський суд Києва адміністративний позов до Державного казначейства з вимогою сплатити заробітну плату співробітникам МЗС-членам профспілки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС Андрій ДЕЩИЦЯ.

Він нагадав, що учора МЗС України подав до Господарського суду Києва позовну заяву до Держказначейства з вимогою відкрити бюджетне фінансування.

«До певної міри ми здогадуємося, що причиною таких заходів є те, що деякі органи виконавчої влади чи ВР не визнають ТАРАСЮКА як міністра закордонних справ. В той же час, як це не парадоксально… З ВР до МЗС продовжують надходити листи на ім’я ТАРАСЮКА з проханням взяти участь у заходах по програмах іноземних делегацій як міністра закордонних справ», - сказав А.ДЕЩИЦЯ. За його словами, це суперечить повідомленню прес-служби апарату парламенту про те, що Б.ТАРАСЮКА було звільнено з посади 1 грудня.

А.ДЕЩИЦЯ також зазначив, що бюджетне фінансування МЗС України на 2007 рік не було розпочато. «Станом на 15.00 директор валютно-фінансового Департаменту МЗС підтвердив, що бюджетне фінансування МЗС на цей рік не відкрито», - сказав він.

За словами А.ДЕЩИЦІ, МЗС не отримав відповіді від Держказначейства про причини затримки фінансування. Він також підтвердив, що співробітникам МЗС не було виплачено аванс.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, на які кошти Б.ТАРАСЮК здійснював свій офіційний візит до Чеської Республіки 15-16 січня, А.ДЕЩИЦЯ зауважив, що за протоколом за перебування міністра, як глави офіційної делегації, та членів делегації сплачувала сторона, що приймала.

А.ДЕЩИЦЯ наголосив, що найближчим часом у МЗС можуть виникнути проблеми в зв’язку з необхідністю сплачувати плату за оренду приміщень посольств і за житло працівників посольств, а також з оплатою електроенергії та зв’язку, пального для автомобілів.

Окрім цього, Україні необхідно буде сплачувати внески до міжнародних організацій.

Речник МЗС підкреслив, що у зв’язку з цим ситуація з припиненням фінансування міністерства вплине на міжнародний імідж України. Він нагадав, що у минулому році вже були заблоковані рахунки МЗС, але після надання міністерством відповідних документів фінансування було відновлено.

Також, за словами А.ДЕЩИЦІ, у зв’язку із припиненням фінансування МЗС можуть виникнути проблеми з проведенням у Києві засідання Трійки ЄС – Україна на рівні політичних директорів. «Нормально приймаюча сторона мала б гостинно їх прийняти», - зауважив він.

За інформацією співробітників МЗС, зарплатна ставка першого секретаря міністерства становить 1115 грн., спеціаліста – 800 грн.

Як повідомлялося, 1 грудня 2006 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України».

Б.ТАРАСЮК звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з позовом до Верховної Ради про визнання зазначеної постанови парламенту незаконною, її скасування та зобов‘язання вчинити певні дії.

5 грудня 2006 року ухвалою судді Шевченківського районного суду м. Києва за заявою позивача забезпечено адміністративний позов шляхом призупинення дії цієї постанови Верховної Ради України.

5 грудня Президент України підписав Указ, згідно з яким Б.ТАРАСЮК продовжує виконувати свої посадові обов’язки.

4 січня 2006 року Апеляційний суд Києва скасував ухвалу судді Шевченківського райсуду столиці від 5 грудня 2006 року щодо призупинення дії Постанови ВР про звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України, задовольнивши апеляційну скаргу представника Верховної Ради України на цю ухвалу, та направив справу на розгляд по суті до Шевченківського районного суду Києва.

10 січня 2007 р. МЗС України розповсюдило коментар, у якому наголосило, що незважаючи на рішення Апеляційного суду Києва, Б.ТАРАСЮК продовжує виконувати посадові обов’язки міністра.

18 січня Б.ТАРАСЮК заявив, що “після ухвалення 1 грудня 2006 року Верховною Радою України незаконної постанови про його звільнення з посади міністра закордонних справ зовнішньополітичне відомство опинилося в ситуації цілеспрямованого блокування його роботи з боку керівництва Кабінету міністрів та окремих урядових структур”.