БЮТ доведеться битися за закон про опозицію?

Політолог Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що Верховній Раді буде легше прийняти закон про опозицію, ніж закон про Кабінет міністрів після його дворазового ветування Президентом.

Таку думку В.НЕБОЖЕНКО висловив сьогодні кореспонденту УНІАН у телефонній розмові.

«Закон про Кабінет міністрів більш неконституційний, ніж закон про опозицію. Навіть якщо парламентська більшість зможе імплементувати закон про уряд, то при першій же зміні правлячої еліти він буде змінений – зараз, через рік або через три роки. Тоді як закон про опозицію покликаний регулювати взаємовідносини всередині Верховної Ради», - сказав В.НЕБОЖЕНКО.

Разом із тим, політолог вважає, що подальша доля закону про опозицію залежить не стільки від БЮТ, скільки від Партії регіонів. «Чи зможе Партія регіонів примусити БЮТ голосувати по інших принципових для регіоналів законах, скажімо, щодо приватизації або інших політичних законів? Якщо зможе, то закон про опозицію буде прийнятий у другому читанні, так само – і в цілому», - пояснив він.

В.НЕБОЖЕНКО також не виключає, що Партія регіонів може піти шляхом «коригування законопроекту про опозицію, прийнятого в першому читанні». «БЮТ доведеться ще битися за цей законопроект, тому що Партія регіонів із ухваленням закону про Кабмін одержала все, а БЮТ – тільки ухвалення законопроекту в першому читанні й закон про імперативний мандат», - припустив політолог.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Верховна Рада України подолала вето Президента на закон “Про Кабінет міністрів України”, не врахувавши жодної з 42-х пропозицій Президента. “За” проголосували 366 з 370 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Зокрема, з фракції Партії регіонів проголосувало 186 депутатів, з БЮТ – 121, з СПУ – 31, з КПУ – 21.

Крім того, Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад», встановивши імперативний мандат для депутатів місцевого самоврядування, а також прийняла в першому читанні закон про опозицію. На розгляді цих питань наполягала фракція БЮТ.

В той же день, відповідаючи на звинувачення представників «Нашої України» про те, що БЮТ приєднався до парламентської коаліції, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила: фракція БЮТ свідомо голосувала за подолання вето Президента України на Закон про Кабінет міністрів з тим, щоб припинити конфлікт між гілками влади.

Голова ВР Олександр МОРОЗ підтвердив, що між коаліцією та БЮТ було досягнуто політичних домовленостей в обмін на голосування за закон імперативний мандат депутатів місцевих рад.

18 січня, О.МОРОЗ заявив, що коаліція не має ніяких зобов`язань перед фракцією БЮТ, які стосуються остаточного ухвалення закону про опозицію. Він зазначив, що були домовленості з БЮТ про підтримку в цілому закону про імперативний мандат і про закон про опозицію в першому читанні, й це було зроблено в парламенті. «Але будь-яких зобов`язань, що стосуються ухвалення остаточно цього закону (йдеться про закон про опозицію – УНІАН) про подолання вето на нього (якщо Президент ветує його – УНІАН), не передбачалося», - зазначив О.МОРОЗ.