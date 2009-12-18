Яценюк: голова місії МВФ пішла через обман з боку Тимошенко

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що відносини України з Міжнародним валютним фондом зміняться з приходом до влади нового глави держави і нового уряду.

Як повідомили УНІАН в прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, про це він сказав у п’ятницю на прес-конференції в Івано-Франківську.

Він висловив думку, що причиною того, що Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ пішла з посади глави місії Міжнародного валютного фонду в Україні, стало невиконання прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО обіцянок, даних їй особисто.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що знає «Джейлу особисто». За його словами, Дж.ПАЗАРБАЗІОЛА є «неймовірно фаховою людиною, але справа у тому, що уряд обдурив МВФ».

А.ЯЦЕНЮК заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО «просто збрехала МВФ». Він додав, що зустрічався з главою місії Фонду з цього приводу кілька разів і попереджав про можливість такого розвитку подій. «Під час останнього приїзду ПАЗАРБАЗІОЛУ я попереджав, що все завершиться тим, що уряд не виконає зобов’язання», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що для отримання кредиту МВФ Ю.ТИМОШЕНКО підписала меморандум, за яким українська сторона зобов’язувалася, зокрема, збільшити пенсійний вік до 65 років, підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги і суттєво скоротити дефіцит державного бюджету. Він додав, що була «ціла низка додаткових умов, які слугувати тому, щоб МВФ продовжував співпрацю з Україною». «Втім, ці умови виконано не було», - зазначив кандидат у президенти України.

А.ЯЦЕНЮК нагадав про позицію МВФ щодо продовження співпраці з Україною тільки після виборів Президента.

Водночас він зазначив, що через відмову МВФ надати Україні черговий транш кредиту держава «опинилася на межі банкрутства». «З 2 грудня, щоб ви знали, у казначействі не проводяться жодні розрахунки», - сказав А.ЯЦЕНЮК. «Грошей немає, тому що Україна жила за рахунок наркотичної залежності від коштів Міжнародного валютного фонду», - наголосив він, додавши, що «країна, фактично, політично і економічно банкрут».

Відповідаючи на запитання, чи зміняться відносини України і МВФ після призначення нового глави місії, А.ЯЦЕНЮК сказав: «Я думаю, що з приходом нового Президента і уряду України відносини зміняться».