Похорон Євгена Кушнарьова (фоторепортаж)
У Харкові оголошено жалобу
18 і 19 січня в Харкові оголошений жалобу у зв`язку зі смертю народного депутата Украини від Партії регіонів Євгена КУШНАРЬОВА. Як повідомляв УНІАН, Е.Кушнарьов помер 17 січня в Ізюмській лікарні в Харківській області в результаті вогнепального поранення, яке він отримав на полюванні напередодні.
У четвер у всіх храмах Харківської Єпархії Української православної церкви Московського патріархату пройшли богослужіння за упокій Е.Кушнарьова.
Після відспівування в Свято-благовещенскому соборі УПЦ МП труну з тілом покійного перевезли у фойє Харківського оперного театру. Там пройшла громадська панахида. Попрощатися з КУШНАРЬОВИМ прибули Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, члени Кабінету Міністрів, депутати ВРУ, екс-президенти України Леонід КРАВЧУК і Леонід КУЧМА.
|Священники і парафіяни моляться біля труни з тілом народного депутата України Євгена Кушнарьова
|Прем`єр-міністр України Віктор Янукович і голова Верховної Ради України Олександр Мороз
|Заступник міністра Кабінету міністрів України Олена Лукаш
|Координатор Комітету громадського контролю Олександра Кужель
|Голова «Українського форуму» Володимир Семиноженко та міністр надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич
|Колишній міністр оборони Олександр Кузьмук
|Голова Народної партії, екс-голова Верховної Ради Володимир Литвин
|Перший віце-прем`єр-міністр Микола Азаров
|Народний депутат України, колишній генпрокурор Святослав Піскун
|Народний депутат від Партії регіонів Анна Герман
|Секретар Харківської міської ради Геннадій Кернес і народний депутат Дмитро Святаш запалюють свічки під час церемонії прощання з народним депутатом України Євгеном Кушнарьовим
|Віце-прем`єр-міністр України Дмитро Табачник та лідер КПУ Петро Симоненко
|Курсанти Харківської академії внутрішніх справ несуть до автомобіля труну з тілом народного депутата України Євгена Кушнарьова
Е.Кушнарьова поховали на 2-му міському кладовищі на центральній алеї поряд із могилою колишнього губернатора Харківської області Олександра Масельського.
Фото Володимира Андрєєва
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