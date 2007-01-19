Похорон Євгена Кушнарьова (фоторепортаж)

18 і 19 січня в Харкові оголошений жалобу у зв`язку зі смертю народного депутата Украини від Партії регіонів Євгена КУШНАРЬОВА. Як повідомляв УНІАН, Е.Кушнарьов помер 17 січня в Ізюмській лікарні в Харківській області в результаті вогнепального поранення, яке він отримав на полюванні напередодні.

У четвер у всіх храмах Харківської Єпархії Української православної церкви Московського патріархату пройшли богослужіння за упокій Е.Кушнарьова.

Після відспівування в Свято-благовещенскому соборі УПЦ МП труну з тілом покійного перевезли у фойє Харківського оперного театру. Там пройшла громадська панахида. Попрощатися з КУШНАРЬОВИМ прибули Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, члени Кабінету Міністрів, депутати ВРУ, екс-президенти України Леонід КРАВЧУК і Леонід КУЧМА.

Священники і парафіяни моляться біля труни з тілом народного депутата України Євгена Кушнарьова

Прем`єр-міністр України Віктор Янукович і голова Верховної Ради України Олександр Мороз

Заступник міністра Кабінету міністрів України Олена Лукаш

Координатор Комітету громадського контролю Олександра Кужель

Голова «Українського форуму» Володимир Семиноженко та міністр надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич

Колишній міністр оборони Олександр Кузьмук

Голова Народної партії, екс-голова Верховної Ради Володимир Литвин

Перший віце-прем`єр-міністр Микола Азаров

Народний депутат України, колишній генпрокурор Святослав Піскун

Народний депутат від Партії регіонів Анна Герман

Секретар Харківської міської ради Геннадій Кернес і народний депутат Дмитро Святаш запалюють свічки під час церемонії прощання з народним депутатом України Євгеном Кушнарьовим

Віце-прем`єр-міністр України Дмитро Табачник та лідер КПУ Петро Симоненко

Курсанти Харківської академії внутрішніх справ несуть до автомобіля труну з тілом народного депутата України Євгена Кушнарьова

Е.Кушнарьова поховали на 2-му міському кладовищі на центральній алеї поряд із могилою колишнього губернатора Харківської області Олександра Масельського.

Фото Володимира Андрєєва