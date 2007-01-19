Ющенко скупався в освяченій воді (фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав український народ зі святом Водохреща.

Як повідомляє прес-служба глави держави, виступаючи на святкових зборах у каплиці Водохреща Господнього в столичному Гідропарку, В.ЮЩЕНКО сказав: «У ці дні ми зміцнюємо свою віру в Христа, говоримо про духовне очищення».

«Сьогодні ми очищаємося освяченою водою. Українці завжди вірили, що цілюща вода Йордану допомагає вигнати за поріг розбрати, ненависть, заздрість», – сказав Президент. «Я дуже хочу, щоб Святе Водохреща зцілило і об`єднало наші душі, примножувало добробут у кожному домі, давало здоров`я на багато літ», – додав глава держави.

Обряд Великого освячення води провів Патріарх Київський і Всієї Русі-України ФІЛАРЕТ.

Крім того, сьогодні глава держави взяв участь в церемонії освячення каплиці на честь Великомучениці Варвари на території санаторного комплексу Пуща-Озерна в Києві. В.ЮЩЕНКО передав для каплиці ікону з власної колекції.

На церемонії, яку провів Патріарх ФІЛАРЕТ, також були присутні міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, громадські і творчі діячі, серед яких артисти Національного театру ім. Івана Франка Богдан БЕНЮК і Анатолій ХОСТІКОЄВ.

Разом з бажаючими В.ЮЩЕНКО скупався в освяченій воді.

Як передає кореспондент УНІАН, у Гідропарку В.ЮЩЕНКО купатися не став, сказавши, що вже купався сьогодні.

Святкові збори в Гідропарку завершилися урочистим купанням сотень «моржів» - членів клубу зимового купання «Нептун».