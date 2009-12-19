Гриценко вважає, що у Грузії були підстави вдарити по Севастополю

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що жодних вагань стосовно дати виведення російського флоту з Севастополя не може бути.

Як повідомляє прес-служба кандидата, про це він заявив в ефірі телеканалу UBR.

За словами А.ГРИЦЕНКА, Україна має двосторонні угоди з Росією щодо базування Чорноморського флоту в Севастополі і ці угоди мають виконуватися.

«До 2017 року ЧФ РФ базується у Севастополі. Після 2017 року у Севастополі російського флоту бути не повинно», - сказав А.ГРИЦЕНКО. При цьому він зауважив, що немає значення куди буде передислоковано Чорноморський флот -«це вже внутрішнє питання Росії».

Разом з тим, відповідаючи на запитання, чи створює факт базування Чорноморського флоту Росії якісь загрози національній безпеці України, А.ГРИЦЕНКО сказав, що поки ЧФ Росії дотримується українського законодавства та не бере участі у військових конфліктах – жодної загрози немає. Однак, погодився він, передумови для таких загроз існували. «ЧФ РФ брав участь у військових діях проти Грузії. Чорноморський флот Росії направляв свої підрозділи морських піхотинців для вирішення внутрішніх військових конфліктів у Чечні... Тоді - «обійшлося», зазначив він, зауваживши при цьому, що «Грузія – дружня країна, не вдарила у відповідь по Севастополю. Але насправді передумови були».