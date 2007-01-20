Кушнарьова замінить шахтар

Наступником загиблого Євгена Кушнарьова в депутатському кріслі, певно, стане гірничий майстер із Горлівки Павло Солтус - член Партії регіонів, депутат Горлівської міської ради 5-го скликання.

За словами Солтуса, він не сподівався, що доведеться замінити свого однопартійця саме за таких трагічних обставин.

"Мені хотілося би не замість нього працювати, а разом з ним працювати, тому що в цієї людини можна учитися, учитися й учитися. Я з багатьма там зустрічався депутатами, але з Кушнарьовим жодного разу не зустрічався, хоча ця людина мені подобалася. От дійсно, жорсткий мужик, дуже розумний мужик. Ну, справжній", - сказав кандидат у депутати.

Українська правдаз посиланням на НТН