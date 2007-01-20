Сьогодні - День Автономної Республіки Крим

20 січня жителі півострова відзначають День Автономної Республіки Крим. Шістнадцять років тому на загальнокримському референдумі абсолютна більшість кримчан висловилися за відтворення автономії, а 12 лютого 1991 року Верховна Рада України прийняла відповідний закон.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Верховної Ради АРК, 19 січня в російському академічному театрі імені М. Горького відбулися урочисті збори, присвячені цій знаменній для всіх кримчан даті. З доповіддю перед присутніми виступив голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО, який проаналізував шлях, пройдений автономією за ці роки. Він підкреслив, що за час «становлення автономії ми зрозуміли для себе головне: право на автономію є не державним привілеєм на отримання особливих пільг, а особливою формою нашої спільної відповідальності за самостійний вибір шляхом розвитку унікального кримського півострова як невід`ємної складової частини незалежної і демократичної Української держави».

А.ГРИЦЕНКО також відзначив ще одну подію, котра відзначається 22 січня, – День Соборності України. Він заявив, що історичним уроком соборності є те, що вона символізує духовну єдність народу України, демонструє, що він об`єднаний спільною турботою про сьогодення і спільною відповідальністю за майбутнє українського народу.

Потім А.ГРИЦЕНКО вручив нагороди великій групі кримчан.

На зборах також зачитали вітання кримчанам Президента України Віктора ЮЩЕНКА і глави Кабінету міністрів України Віктора ЯНУКОВИЧА з нагоди Дня Автономної Республіки Крим.