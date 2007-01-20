Мороз на провокації комуністів не піддасться

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ переконаний, що парламент в жодному разі не розглядатиме питання про імпічмент Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив під час робочої поїздки на Буковину.

Під час виступу перед депутатами Чернівецької облради, представниками органів місцевого самоврядування, О.МОРОЗ, відповідаючи на одне із запитань, зазначив, що це питання не має бути предметом розгляду у ВР.

«Я не прибічник таких провокацій, вони нічого не дають як парламенту, так і загалом суспільству. Головне, щоб всі гілки влади чітко дотримувались Конституції і тоді все буде нормально», - сказав він.

На думку голови ВР, з ним розділяють таку позицію і Президент, і прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня фракція КПУ запропонувала оголосити імпічмент Президента через ветування ним законів, прийнятих Верховною Радою.

Лідер Компартії Петро СИМОНЕНКО повідомив, що КПУ ініціює ухвалення Верховною Радою законів, необхідних для проведення процедури імпічменту.

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